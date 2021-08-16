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СМИ: Певица МакSим ляжет на реабилитацию

Новости
    16.08.2021, 14:16
Текст:   Олег Усков

38-летняя российская певица и продюсер МакSим, только-только выведенная врачами из искусственной комы и отправившаяся в минувшую пятницу домой, пробыла с семьей недолго.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Mash, теперь артистка ляжет в один из подмосковных реабилитационных центров - почти на месяц.

По информации ресурса, МакSим "настояла на том, чтобы сперва поехать домой - хотя бы на сутки", так как давно не видела детей "и хотела немного прийти в себя".

Уточнено, предстоящий Марине (настоящее имя певицы) курс пока рассчитан на 21 день, в процессе чего специалисты будут проводить певице "дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления".

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