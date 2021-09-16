Платформа информобмена "Китай-ШОС" открывает новые возможности

Церемония запуска платформы была проведена в онлайн-режиме. В мероприятии приняли участие руководители ведущих СМИ восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Представители медийного сообщества высоко оценили деятельность организации. Они отметили, что взаимодействие СМИ в рамках ШОС необходимо для создания атмосферы взаимного доверия и уважения к многообразию мнений. Платформа информобмена "Китай-ШОС", по общему мнению, это профессиональный механизм для быстрого и эффективного обмена точной и достоверной информацией и совместного противостояния фейкам и слухам.

- Опираясь на эту платформу мы сможем вместе со СМИ в рамках ШОС освещать деятельность организации, делиться событиями, - заявил на церемонии открытия платформы Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. - Будем вместе защищать объективную подачу информации и исполнять ответственную роль СМИ. Я твердо верю, что доверие укрепляет сотрудничество, а сотрудничество приносит взаимную выгоду. Давайте воспользуемся запуском платформы информационного обмена "Китай-ШОС" в качестве новой возможности для дальнейшего укрепления взаимодействия. Построим лучшее будущее вместе!

- Мы готовы объединить усилия и впредь работать над тем, чтобы голос Шанхайской организации сотрудничества, озвучивающий ее цели, задачи и принципы был услышан и правильно воспринят во всем мире, - отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Платформа информационного обмена "Китай-ШОС" располагает обширным фото, видео и аудиоконтентом. Ее цель - создать единое медийное пространство и эффективный механизм укрепления взаимодействия между СМИ из 18 стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Платформа рассчитана на размещение информационных материалов как из русскоязычных, так и англоязычных государств-членов, стран-наблюдателей, а также партнеров по диалогу ШОС. Новый медиаресурс станет эффективным инструментом, способным сблизить народы евразийского пространства.