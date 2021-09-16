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16.09.2021 10:55
Рубрика: Общество

Побит рекорд по числу людей в космосе

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Столько людей в космосе одновременно еще никогда не находилось. После старта корабля Crew Dragon с четырьмя космическими туристами на борту на орбите теперь летают четырнадцать землян.

Фото: iStock
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Так, на МКС сейчас находятся семь человек - двое российских космонавтов, а также пятеро астронавтов из США, Франции и Японии. Три тайконавта сейчас готовятся к возвращению на корабле "Шэньчжоу-12" с китайской орбитальной станции Tiangong. Они проработали на орбите около трех месяцев и дважды выходили в открытый космос для монтажа оборудования.

Таким образом, побит продержавшийся более четверти века рекорд по числу людей в космосе. Как рассказал историк космонавтики Александр Железняков, в марте 1995 года в космосе одновременно находились 13 человек. Из них шесть - на российской орбитальной станции "Мир" и семь - на американском корабле Space Shuttle Endeavour, сообщает РИА Новости.

Общество Космос

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