Почему в Москве начали расти цены на съемные квартиры

В столице впервые за последние полгода начали дорожать съемные квартиры - в сентябре арендные ставки на однушки выросли на 1,9% по сравнению с августом. Сейчас в среднем снять однокомнатную квартиру в Москве можно за 37,8 тысячи рублей. Такими данными поделились в аналитическом центре ЦИАН.

С двушками происходит похожая картина - последний раз цены на их аренду выросли в марте, и с тех пор продолжалось падение, пусть и медленное. За полгода стоимость съема такого жилья упала на 4,8% в среднем. "В сентябре относительно августа впервые отмечен рост на 1,2%: арендовать среднюю двухкомнатную квартиру можно сегодня в Москве в среднем за 51,5 тысячи рублей", - говорят авторы исследования.

Связать это можно с фактором сезонности - в августе и сентябре жилье традиционно ищут студенты, а растущий спрос толкает вверх и цены.

В целом стоимость аренды жилья сегодня примерно соответствует допандемийным значениям. В феврале 2020 года, еще до введения ограничений в связи с пандемией, аренда однушки в среднем обошлась бы на 200 рублей в месяц дороже, чем сейчас. Это всего 0,5% разницы. Двушки сейчас, впрочем, дороже на 1,4%. Эксперты объясняют это тем, что многие на фоне удаленки решили перебраться в жилье попросторнее, и цены на него росли стремительнее. Впрочем, росли они в основном с мая по сентябрь прошлого года, между строгими ограничениями. Прошлой осенью цены откатились назад из-за обязательной удаленки.