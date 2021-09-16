Поданы заявки на выделение 45 млрд рублей из Фонда национального благосостояния

Правительство разрабатывает порядок отбора проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что для развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства эффективными финансовыми инструментами являются бюджетные кредиты, а также использование средств из Фонда национального благосостояния.

Базовые условия для предоставления средств из ФНБ - их доля в каждом проекте не более 80% с платой за пользование в 3,5% годовых и ежегодным погашением долга, начиная с пятого года в течение 25 лет. Сейчас готовятся изменения в порядок управления средствами ФНБ. "Также разрабатывается проект постановления, которым будет предусмотрен порядок отбора проектов и предоставления средств Фондом ЖКХ", - заявил Хуснуллин.

Фонд ЖКХ уже предварительно прорабатывает проекты модернизации ЖКХ. "Хочу отметить, что рассмотрение заявок по 21 проекту от 12 субъектов на общую сумму 45,6 млрд рублей будет возможно сразу после принятия нормативно-правовой базы", - добавил вице-премьер.

Также в ходе заседания были рассмотрены и одобрены региональные заявки на предоставление инфраструктурных кредитов для четырех регионов. Так, Калининградская область получит кредит в 3,1 млрд рублей, который будет направлен в качестве софинансирования создания инженерной инфраструктуры, обеспечивающей развитие туризма. В рамках проекта будет построен санаторно-курортный комплекс, включающий санаторий на 800 мест, гостиницу на 200 номеров, коммерческие площади для сдачи в аренду, в том числе под детский образовательный центр, ремесленнические мастерские, торговые ряды. Общая площадь создаваемых в рамках проекта объектов составит 115,8 тыс. кв.м. Также будет решен вопрос с обеспечением природным газом ФГКУ "Комбинат "Ладога" Росрезерва, детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр в поселке Филино Светлогорского района, что снимет существующие ограничения по подключению потребителей прибрежной части области. Другая часть инфраструктурного кредита будет направлена на инновационный проект "Центр опережающего развития "Карбоновая долина", а именно - на строительство станции водоподготовки в поселке Янтарный.

Курганская область получит инфраструктурный кредит на сумму около 1,7 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозерный, где предполагается построить 340 тысяч кв.м жилья, а также строительство автодорог и ливневой канализации. Будет создано 1844 новых рабочих места. Другая часть средств пойдет на создание инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка в 40 км от Кургана. Экономический эффект от реализации проекта - создание 234 рабочих мест, а также прирост внутреннего регионального продукта к 2038 году на 318,2 млн. руб.

Для Московской области утверждена заявка на кредитование около 1,7 млрд рублей для софинансирования проекта жилой застройки Одинцовского городского округа. Будет построено жилье в 75 тысяч кв. м, детский сад, школа, а также пристройка к существующей гимназии.

В Саратовской области бюджетный кредит в 4,4 млрд рублей будет использован для комплексного развития территории бывшего аэропорта Саратова "Центральный". Здесь предполагается построить 1,322 млн кв. м жилья для 44 тысяч человек, 20 детских садов, 6 школ, 3 поликлиники и станция скорой помощи. Появится 32 тысячи новых рабочих мест.