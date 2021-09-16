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16.09.2021 13:09
Рубрика: В мире

Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры

Текст: Юрий Когалов

В Барселоне в среду прошли переговоры премьер-министра Испании Педро Санчеса и каталонского лидера Пере Арагонеса. Главы центрального правительства пиренейского королевства и Женералитата встретились впервые за полтора года. А главной темой стали взаимоотношения Мадрида и Барселоны.
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Арагонес в очередной раз потребовал от центрального правительства объявить амнистию лицам, которым предъявлены обвинения в связи с референдумом о независимости 2017 года. Тех, кто был осужден, недавно помиловали и освободили из тюрем, однако каталонские националисты считают этого недостаточным. Кроме того, Арагонес настаивает на необходимости провести еще один референдум и просит Мадрид согласиться на проведение голосования. "Референдум - самое инклюзивное предложение, это вариант, который позволяет всем защитить их предложения", - заявил Арагонес. По его словам, "никто не представляет себе решение в Каталонии, которое не является полностью демократическим".

Санчес, естественно, против референдума. По его мнению, его проведение невозможно, равно как и объявление амнистии. "Мы живем вместе. То, что такое Испания, должны решать все, а не только часть", - отметил премьер.

Как оказалось, это, в общем-то, единственный пункт, в котором позиции Мадрида и Барселоны расходятся. "Из 45 пунктов, которые нам представил Женералитат, в одном мы категорически не согласны. Но есть 44, которые нас устраивают", - заявил Санчес.

В итоге стороны договорились продолжать переговоры, ведь это "лучший способ двигаться вперед и искать решения". Оба политика признали, что процесс будет сложным и займет много времени. Как минимум до следующих выборов, национальных или региональных. Ведь если Испанская социалистическая партия перейдет в оппозицию, новые власти Испании не будут продолжать начатые социалистами переговоры. Да и в Каталонии "Левые республиканцы", представитель которых сейчас возглавляет Женералитат, относятся к умеренным националистам. А их партнеры по коалиции из "Вместе за Каталонии" предпочитают более радикальные решения. И если они вернут себе власть в регионе, о диалоге с Мадридом можно будет забыть.

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