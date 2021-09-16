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16.09.2021 12:16
Рубрика: Власть

Обращение к гражданам России

Президент обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной Думы
Текст: Владимир Путин (Президент Российской Федерации)
Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

В ближайшие дни - 17, 18 и 19 сентября - состоятся выборы депутатов Государственной Думы.

Избрание её нового состава - безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России.

Подчеркну: высший смысл выборов - это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной.

Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека.

А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создаёт основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны.

Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, чёткого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой - судьбы миллионов людей.

Обновлённая Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое.

Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах.

Дорогие друзья!

Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность.

Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины - в интересах нашего народа и каждого гражданина России.

Пожалуйста, сделайте свой выбор.

Источник: http://kremlin.ru

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