Продажа туров в Турцию, Грецию и на Кипр продлена на октябрь

Бархатный сезон на зарубежных пляжных направлениях продлится в октябре, около 70% всех бронирований приходится на Турцию, далее идут Греция и Кипр. Сюда едут отдыхать осенью те, кто не успел летом, рассказали "Российской газете" представители туррынка. Спрос подогревает ограниченное количество рейсов и относительно доступные цены. Правда, сдержать турпоток могут новые требования к туристам в Турции.

Теперь въезжать в Турцию без ПЦР-теста могут только те туристы, которые имеют сертификат вакцинации "Спутник V", сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на поступившие разъяснения турецких властей. Сертификаты о вакцинации другими российскими вакцинами в Турции более не принимаются, так как эти препараты не одобрены в Турции и во Всемирной организации здравоохранения.

Туристам, не прошедшим вакцинацию "Спутник V", нужно при вылете в Турцию иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антитела, сделанного за 48 часов до прибытия. Тем не менее Турция востребована и осенью. На Средиземноморье в целом устанавливается комфортная погода, можно купаться. Популярности Турции способствует обширная полетная программа, отмечают туроператоры.

К тому же в Турцию летают чартеры, что способствует снижению цен. Стоимость недельных туров в отели "пять звезд" с системой "все включено", по данным TUI, стартуют от 50 тысяч рублей на человека. Можно отдохнуть и в отеле "три звезды", причем также по системе "все включено". Такой тур обойдется от 29,5 тыс. рублей на человека, указывают в пресс-службе Tez Tour. Но все же особенно востребованы пятизвездочные отели. На этот сегмент приходится 65% всех бронирований, еще около 24% - на отели "четыре звезды. В бархатный сезон такие отели снижают цены в 1,5-2 раза по сравнению с летом. Потому особым спросом в осенней Турции пользуются регионы Инжекум-Алания и Кемер, а также Сиде и Белек, где в основном и располагаются отели премиального сегмента. Отдохнуть там можно по доступным ценам.

Со стоимостью отдыха в Турции вполне сопоставимы цены на осеннюю Грецию. Отели в октябре предлагают скидки до 60%. Сейчас недельный тур в отеле "три звезды", правда, без питания, стоит от 17,8 тысячи рублей на человека, указывают в Tez Tour. Но ближе к дате вылета стоимость туров скорее всего вырастет.

В этом сезоне разрешенные объемы перевозки в Грецию крайне малы, спрос превышает предложение, отмечают в туркомпании. До конца сентября на рейсах остались единичные места. Но полетные программы продлены до конца октября. На этот месяц вариантов значительно больше. Можно отправиться на Крит, Родос и Корфу с авиаперелетом регулярными гарантированными рейсами.

Стоимость недельных туров на Кипр стартует от 26,7 тыс. рублей на человека. В этом случае предлагается проживание в апартаментах без питания. Российские туристы на Кипре отдают предпочтение отдыху в регионе Айя-Напа. Второе место по популярности занимает регион Протарас.

Сейчас выбор зарубежных направлений пляжного отдыха на осень, конечно, не ограничен тремя странами. Пользуется спросом также Доминикана, рассказывают в Anex Tour. Сезон здесь только начинается, потому цены пока сопоставимы с другими популярными направлениями. Вылеты доступны из семи городов России. Также осенью едут на Кубу, в Мексику и Египет. Количество рейсов на египетские курорты расширяется, стоимость снижается. Сейчас цены на осенние недельные туры на курорты Красного моря в отелях "пять звезд", работающих по системе "все включено", стартуют от 98 тысяч рублей на двоих, отмечают в туркомпании.

В бархатный сезон отправиться на отдых в Турцию стремятся и самостоятельные туристы. На это направление приходится около 23% всех забронированных авиабилетов по зарубежным направлениям на сентябрь-октябрь, рассказывает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Билеты в Турцию туда и обратно стоят около 20 тысяч рублей на человека, а в Грецию - 30 тысяч рублей. При этом средний чек за перелет в Турцию сократился на 12% по сравнению с прошлым годом, добавляют в компании Tutu.ru.

В октябре отели в Турции, Греции предлагают скидки в 60%, отдохнуть по доступной цене можно в отелях премиального сегмента

Но все же у самостоятельных путешественников свои приоритеты. В этом году в основном спросом пользуются Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан. Конечно, сюда едут не только в туристических целях, признают представители туррынка. Тем не менее, большинство путешественников из тех, кто едет за рубеж, хотят встретить осень в теплых краях.

Некоторые россияне пытаются добраться и до европейских стран, которые для туристов пока закрыты и прямых ресйов туда нет. Билеты в Италию, Хорватию, Венгрию, Германию бронируют с пересадками в Турции или Греции. Однако доля таких покупок не превышает 5% от всех зарубежных бронирований, отмечают в OneTwoTrip.

А как у нас?

В сентябре пакетные туры на двоих в Крым подешевели на 40 процентов - до 31 тысячи рублей (с авиаперелетом, семидневное проживание и питание), подсчитали в АТОР. В то же время, по данным Министерства курортов и туризма РК, в сентябре-октябре уровень бронирования объектов размещения в целом по Крыму - до 70 процентов. При этом некоторые отели забронированы на 80-100 процентов как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80 процентов в сентябре, а некоторые - на 90-95 процентов. На первом месте по востребованности был и остается Южный берег Крыма - Ялта, Алушта, далее следуют западное и восточное побережье полуострова.

Подготовила Юлия Суконкина, Симферополь