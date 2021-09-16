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16.09.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Продажа туров в Турцию, Грецию и на Кипр продлена на октябрь

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Бархатный сезон на зарубежных пляжных направлениях продлится в октябре, около 70% всех бронирований приходится на Турцию, далее идут Греция и Кипр. Сюда едут отдыхать осенью те, кто не успел летом, рассказали "Российской газете" представители туррынка. Спрос подогревает ограниченное количество рейсов и относительно доступные цены. Правда, сдержать турпоток могут новые требования к туристам в Турции.
Средиземноморские курорты популярны и в октябре благодаря комфортной погоде и теплому морю. Фото: Gettyimages Средиземноморские курорты популярны и в октябре благодаря комфортной погоде и теплому морю. Фото: Gettyimages
Средиземноморские курорты популярны и в октябре благодаря комфортной погоде и теплому морю. Фото: Gettyimages

Теперь въезжать в Турцию без ПЦР-теста могут только те туристы, которые имеют сертификат вакцинации "Спутник V", сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на поступившие разъяснения турецких властей. Сертификаты о вакцинации другими российскими вакцинами в Турции более не принимаются, так как эти препараты не одобрены в Турции и во Всемирной организации здравоохранения.

Фото: Елена Березина/РГ
В АТОР дали рекомендации российским туристам перед поездкой в Турцию

Туристам, не прошедшим вакцинацию "Спутник V", нужно при вылете в Турцию иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антитела, сделанного за 48 часов до прибытия. Тем не менее Турция востребована и осенью. На Средиземноморье в целом устанавливается комфортная погода, можно купаться. Популярности Турции способствует обширная полетная программа, отмечают туроператоры.

К тому же в Турцию летают чартеры, что способствует снижению цен. Стоимость недельных туров в отели "пять звезд" с системой "все включено", по данным TUI, стартуют от 50 тысяч рублей на человека. Можно отдохнуть и в отеле "три звезды", причем также по системе "все включено". Такой тур обойдется от 29,5 тыс. рублей на человека, указывают в пресс-службе Tez Tour. Но все же особенно востребованы пятизвездочные отели. На этот сегмент приходится 65% всех бронирований, еще около 24% - на отели "четыре звезды. В бархатный сезон такие отели снижают цены в 1,5-2 раза по сравнению с летом. Потому особым спросом в осенней Турции пользуются регионы Инжекум-Алания и Кемер, а также Сиде и Белек, где в основном и располагаются отели премиального сегмента. Отдохнуть там можно по доступным ценам.

Со стоимостью отдыха в Турции вполне сопоставимы цены на осеннюю Грецию. Отели в октябре предлагают скидки до 60%. Сейчас недельный тур в отеле "три звезды", правда, без питания, стоит от 17,8 тысячи рублей на человека, указывают в Tez Tour. Но ближе к дате вылета стоимость туров скорее всего вырастет.

В этом сезоне разрешенные объемы перевозки в Грецию крайне малы, спрос превышает предложение, отмечают в туркомпании. До конца сентября на рейсах остались единичные места. Но полетные программы продлены до конца октября. На этот месяц вариантов значительно больше. Можно отправиться на Крит, Родос и Корфу с авиаперелетом регулярными гарантированными рейсами.

Стоимость недельных туров на Кипр стартует от 26,7 тыс. рублей на человека. В этом случае предлагается проживание в апартаментах без питания. Российские туристы на Кипре отдают предпочтение отдыху в регионе Айя-Напа. Второе место по популярности занимает регион Протарас.
Киприоты готовы показать гостям из России весь солнечный остров

Сейчас выбор зарубежных направлений пляжного отдыха на осень, конечно, не ограничен тремя странами. Пользуется спросом также Доминикана, рассказывают в Anex Tour. Сезон здесь только начинается, потому цены пока сопоставимы с другими популярными направлениями. Вылеты доступны из семи городов России. Также осенью едут на Кубу, в Мексику и Египет. Количество рейсов на египетские курорты расширяется, стоимость снижается. Сейчас цены на осенние недельные туры на курорты Красного моря в отелях "пять звезд", работающих по системе "все включено", стартуют от 98 тысяч рублей на двоих, отмечают в туркомпании.

В бархатный сезон отправиться на отдых в Турцию стремятся и самостоятельные туристы. На это направление приходится около 23% всех забронированных авиабилетов по зарубежным направлениям на сентябрь-октябрь, рассказывает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Билеты в Турцию туда и обратно стоят около 20 тысяч рублей на человека, а в Грецию - 30 тысяч рублей. При этом средний чек за перелет в Турцию сократился на 12% по сравнению с прошлым годом, добавляют в компании Tutu.ru.

В октябре отели в Турции, Греции предлагают скидки в 60%, отдохнуть по доступной цене можно в отелях премиального сегмента 

Но все же у самостоятельных путешественников свои приоритеты. В этом году в основном спросом пользуются Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан. Конечно, сюда едут не только в туристических целях, признают представители туррынка. Тем не менее, большинство путешественников из тех, кто едет за рубеж, хотят встретить осень в теплых краях.

Некоторые россияне пытаются добраться и до европейских стран, которые для туристов пока закрыты и прямых ресйов туда нет. Билеты в Италию, Хорватию, Венгрию, Германию бронируют с пересадками в Турции или Греции. Однако доля таких покупок не превышает 5% от всех зарубежных бронирований, отмечают в OneTwoTrip.

А как у нас?

В сентябре пакетные туры на двоих в Крым подешевели на 40 процентов - до 31 тысячи рублей (с авиаперелетом, семидневное проживание и питание), подсчитали в АТОР. В то же время, по данным Министерства курортов и туризма РК, в сентябре-октябре уровень бронирования объектов размещения в целом по Крыму - до 70 процентов. При этом некоторые отели забронированы на 80-100 процентов как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80 процентов в сентябре, а некоторые - на 90-95 процентов. На первом месте по востребованности был и остается Южный берег Крыма - Ялта, Алушта, далее следуют западное и восточное побережье полуострова.

Подготовила Юлия Суконкина, Симферополь

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