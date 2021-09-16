Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана

Странам ОДКБ нужно сплотиться и быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать свой оборонный и политический потенциал, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите этого объединения, который проходит в Душанбе.

"Сразу после поспешного, мягко говоря, вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") на внеочередном саммите ОДКБ мы обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране", - напомнил Владимир Путин.

"Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств ОДКБ", - подчеркнул президент России. "Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", - заметил он.