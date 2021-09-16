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Рубрика: Власть

Путин в телеобращении призвал проголосовать на выборах в Госдуму

Текст: Кира Латухина
Президент выступил с видеообращением к гражданам в преддверии выборов депутатов. Напомним, голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Владимир Путин назвал избрание нового состава Госдумы важнейшим событием в жизни страны.

"Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан", - подчеркнул президент. Высший смысл выборов - это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять развитие страны, "которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной", сказал он.

Фото: Константин Завражин
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"Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы", - продолжил Путин, напомнив, что это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в принятии законов, которые обеспечивают защиту прав, интересов человека. Парламентарии принимают федеральный бюджет, который создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков.

"Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой - судьбы миллионов людей", - отметил Путин. Обновленная Конституция наделила Госдуму значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и министров. От конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти будет зависеть очень многое, подчеркнул президент.

Современный мир сложный, он меняется стремительно и подчас непредсказуемо, продолжил Путин. Это создает новые вызовы, но и открывает самые широкие возможности. И чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, нужна слаженная работа государства, общества, граждан. "Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", - пояснил президент.

Путин попросил граждан прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью электронного голосования - "современные технологии гарантируют его безопасность и надежность". Президент рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя любимой Родины - в интересах народа и каждого гражданина России. "Пожалуйста, сделайте свой выбор", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Единый день голосования-2021

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