Путин заявил о десятках случаев заболевания коронавирусом в его окружении

Президент России принял участие в саммите ОДКБ в формате видеосвязи. Владимир Путин объяснил, что в его ближайшем окружении заболели коронавирусом десятки человек, и ему пришлось уйти на самоизоляцию.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек", - сообщил на заседании российский лидер.

"И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - назвал срок вынужденных ограничений президент.

"Конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в решении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией", - подчеркнул он.