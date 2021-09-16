Андрей Бочкарев: 3195 дольщиков столицы восстановлены в правах с начала 2021 года

Важным результатом работы столичного стройкомплекса за восемь месяцев 2021 года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев считает то, что несмотря на кризис, вызванный пандемией, количество обманутых дольщиков и проблемных объектов сокращается.

Если в конце 2019 года, до пандемии, в "Дорожной карте" насчитывалось 34 проблемных объекта, то сейчас таких 30. "С начала этого года в своих правах восстановлены почти 3195 обманутых дольщиков", - рассказал он.

Всего же с 2011 года жилье обрели более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех московских дольщиков планируется до 2023 года.