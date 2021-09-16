Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году

В 2023-м году в столице будут введены в строй МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Железная дорога уже стала частью общественного городского транспорта Москвы, достаточно вспомнить, что МЦК за пять лет работы перевезло 633 миллиона пассажиров, - сказал он. - Теперь дело за Московскими центральными диаметрами - МЦД-1 и МЦД-2 уже работают, МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, а МЦД-4 - в третьем квартале 2023 года. По МЦД-5 идет проработка решений".

По словам Андрея Бочкарева, Московские центральные диаметры позволят улучшить транспортную доступность почти 7 миллионов жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Подмосковья.