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Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
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Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году

Текст: Любовь Проценко
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

В 2023-м году в столице будут введены в строй МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Сергей Михеев
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"Железная дорога уже стала частью общественного городского транспорта Москвы, достаточно вспомнить, что МЦК за пять лет работы перевезло 633 миллиона пассажиров, - сказал он. - Теперь дело за Московскими центральными диаметрами - МЦД-1 и МЦД-2 уже работают, МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, а МЦД-4 - в третьем квартале 2023 года. По МЦД-5 идет проработка решений".

По словам Андрея Бочкарева, Московские центральные диаметры позволят улучшить транспортную доступность почти 7 миллионов жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Подмосковья.

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