Андрей Бочкарев: За ближайшие два года в Москве будет построено 58 км линий и 24 новые станции метро

За ближайшие два года в Москве будет построено 58 км линий и 24 новые станции метро. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Подводя итоги работы за восемь месяцев 2021 года, он напомнил, что за это время запущено 4,6 км и две станции Большой кольцевой линии - "Мневники" и "Народного ополчения". В итоге действует уже 10 станций или треть Большого кольца столичной подземки. До конца года строители обещают ввести 17,5 км БКЛ и еще девять станций, на трех из которых - "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдковская" - недавно проведен технический пуск и сейчас идет обкатка.

В ближайшее время будут запущены сначала техническим пуском, а затем и для пассажиров еще шесть станций - "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", а так же "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино".

С пуском Большой кольцевой линии получат метро в шаговой доступности 3 миллиона москвичей из 34 районов столицы. Продолжается в городе и продление существующих линий - Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, а так и строительство новых веток - Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской. "Метро - приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры города, - подчеркнул Андрей Бочкарев. - За 10 лет его протяжённость в Москве выросла в полтора раза".