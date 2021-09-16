Андрей Бочкарев: Инновационный научно-технический центр МГУ "Воробьевы горы" даст москвичам 17 тысяч новых рабочих мест

Говоря об итогах работы столичного стройкомплекса за первые восемь месяцев 2021 года, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что в июле в столице был дан старт строительству новых кластеров - образовательного и междисциплинарного - инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы". Девять кластеров общей площадью 455 тысяч квадратных метров, которые сейчас создаются, дадут городу 17 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время там ведутся монолитные работы 1 этажа, срок ввода - декабрь 2022 года.

Уникальный образовательный кластер будет построен также на территории МГТУ им. Баумана. По словам Андрея Бочкарева, на его территории будут размещены новый кампус мирового уровня, более полутора десятков научных кластеров, общежития на 2400 мест, многофункциональные трансформируемые пространства, ​объекты культуры и спорта. По мнению заммэра, строительство этого кластера даст Бауманке дорогу в рейтинг первой сотни лучших университетов мира. В настоящее время ведется согласование проектно-сметной документации и подготовка стройплощадок. Ввод кластера в эксплуатацию намечен на 2024 год.