До конца года построят и отремонтируют более 780 школьных дорог

С началом нового учебного года одной из самых острых проблем для многих школьников и родителей вновь стала дорога в школу. Что греха таить, она не всегда ровная и безопасная, и не только в сельской местности.

Отныне школьные дороги являются частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". И в зоне внимания властей теперь не только трассы, но и пешеходные переходы, барьерные ограждения, предупреждающие знаки и многое другое. Всего до конца этого года построят и отремонтируют более 780 участков, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Причем большая часть дорог к школам и детсадам уже сдана к началу учебного года.

Во Владимирской области обустроили пешеходные переходы возле школ и детсадов. А на улице Нижняя Дуброва во Владимире еще построен второй островок безопасности, где могут остановиться люди, переходя дорогу. Улица здесь широкая, движение интенсивное, особенно вечером, кроме того, по этому маршруту ездят на занятия ученики школы N 39. Поэтому дополнительный островок безопасности был просто необходим.

В городе Камешково отремонтировали 500-метровый тротуар у детско-юношеской спортивной школы и средней общеобразовательной школы N 1. Он проходит вдоль школьного сквера и отделяется от проезжей части полосой газона, что повышает безопасность школьников.

По информации администрации Костромской области, в этом году только в Костроме были отремонтированы подъездные пути к 23 детским садам и школам. Среди них шесть объектов - по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Еще один участок дороги, по которой дети добираются в школы, отремонтирован по нацпроекту в городе Нерехта.

780 дорог ведущих к образовательным и досуговым учреждениям, включены в нацпроект "Безопасные качественные дороги" на 2021 год. Все они будут обустроены

К новому учебному году помимо ремонта дорожного полотна здесь обустроили пешеходные переходы, установили светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесли разметку.

Например, на Строительной улице, у школы N 31, безопасный подход к зданию обеспечивают два "пешеходника", лежачие полицейские и барьерное ограждение. Для удобства родителей, подвозящих детей на автомобилях, оборудован парковочный карман. "Мы очень довольны, что появилось место для парковки машин, раньше приходилось оставлять их в дальних дворах", - говорят родители школяров.

Барьерные ограждения впервые установлены и у школы N 29 на улице Островского. На Рабочем проспекте, где находятся школа и детский сад, в месте пешеходного перехода тоже сделан островок безопасности, разделяющий транспортные потоки. На отдельных участках появились мигающие светофоры, позволяющие участникам движения заблаговременно увидеть оживленный перекресток или переход.