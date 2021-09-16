Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку

Застройщикам нужно активно пользоваться программой поддержки низкомаржинальных проектов. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пресс-конференции в ТАСС о III Всероссийском форуме для глав городов "Дни лидеров муниципального управления", отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Регионы сегодня заявляются в ДОМ.РФ, нормативная база скорректирована. Выбираются проекты на соответствующей межведомственной комиссии, утверждаются и финансируются", - рассказал министр.

Сейчас в программе уже участвует 21 проект от 16 застройщиков из 10 регионов России. "Программа работает. И мы предлагаем застройщикам как раз в малых городах воспользоваться возможностями программы и активно через муниципальные и региональные власти делать заявку на такие проекты", - подчеркнул глава Минстроя.

Господдержка в виде субсидирования процентных ставок распространяется на проекты строительства жилья, прибыль от которых оценивается в 5-15% (банки неохотно соглашаются на проектное финансирование такого строительства). Кроме того, жилье должно строиться на территории региона, где среднедушевые доходы населения в начале 2020 года были на 15% и более ниже среднедушевого дохода в среднем по России. Таких регионов 49, среди них Курская, Вологодская, Калининградская, Брянская области, Севастополь и др.