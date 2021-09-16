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16.09.2021 23:24
Рубрика: Общество

Как москвичи проводят свободное время

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8564)
Четверть москвичей тратит на свое хобби до пяти тысяч рублей в месяц. Это выяснили аналитики AliExpress Россия и мобильного приложения "Город" для держателей транспортной карты "Тройка", опросив жителей мегаполиса.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В исследовании приняли участие почти 57 тысяч человек. 68% из них продолжают ходить в те же любимые места, что и до пандемии. Причем 47% выбирают спокойный досуг. Например, делают что-то руками. А больше трети горожан предпочитают активный отдых - гуляют или занимаются спортом. Дома 47% москвичей обычно смотрят фильмы и сериалы, 19% спят, 22% играют в компьютерные и настольные игры, 6% вышивают или вяжут.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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66% респондентов (66 процентов) уверены, что доступных вариантов для отдыха и хобби в последнее время стало больше. В свободное время 40% москвичей гуляют в парках, четверть остаются дома и просто отдыхают от работы, 11% встречаются с друзьями, а 9% занимаются любимым хобби. И всего лишь 3% участников опроса посещают кафе и рестораны.

В последнее время больше всего горожан увлеклись готовкой и спортом. На втором месте по популярности - обучающие курсы, а на третьем - пазлы и конструкторы. При этом каждый третий никому не рассказывает о своих увлечениях, предпочитая держать их в секрете. Еще 90% рассказали, что их хобби никак не связано с профессией.

Среди товаров для хобби москвичи чаще всего выбирают спортивные аксессуары, настольные игры, наборы для рисования. Растет спрос на настолки. В числе любимых - карты UNO, набор "Дженга", шахматы и "Монополия". Половина опрошенных готова заплатить за свои увлечения от двух до трех тысяч рублей. И только 6 процентов согласны раскошелиться больше, чем на 10 тысяч рублей.

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