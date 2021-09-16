Как нацпроект повышает производительность труда в центре сварной сетки

Льготный займ на покупку нового оборудования получил Калужский центр сварной сетки. И не он один. Обязательное условие финансовой помощи - высокие результаты реализации нацпроекта "Производительность труда".

Основные направление деятельности завода - выпуск арматурной сетки и каркасов. Их используют, например, в монолитном строительстве, производстве железобетонных плит и конструкций, устройстве стяжки пола и фундаментов. Сегодня, по данным специалистов предприятия, рынок арматурной сетки в России примерно на 30 процентов обеспечивает импорт из Китая и Казахстана. Но с помощью нацпроекта на заводе планируют увеличить свою долю на рынке.

По словам руководителя регионального центра компетенций Ивана Широкова, компания выполнила весь комплекс работ. Так, мероприятия бережливого производства на пилотном потоке изготовления сварной сетки позволили на 65 процентов сократить время процесса. Почти в три раза уменьшился срок нахождения запасов на складе. При этом объемы производства выросли с 335 тысяч до 1,5 миллиона килограммов сетки в месяц.

"Мы изучили специальную программу финансирования Фондом развития промышленности. И для участия в ней определяющими для нас были низкая процентная ставка и льготный период возврата основного долга", - рассказал директор предприятия Шамиль Худайназаров. Заводу выделили 63 миллиона рублей, а Фонд развития промышленности Калужской области - 27 миллионов под один процент годовых на сварочную установку.

Специалисты Агентства развития бизнеса и Фонда развития промышленности Калужской области помогли компании с оформлением документов и бизнес-планом.

Ожидается, что с привлечением льготного займа предприятие увеличит производство сварной арматурной сетки и каркасов для строительной отрасли на 60 процентов. Это будет достигнуто как за счет приобретения нового оборудования, так и за счет повышения производительности труда на 30 процентов.

В свою очередь кубанская компания "СпецСтройКубань" в рамках нацпроекта "Производительность труда" улучшит процессы создания монолитных бетонных блоков. Изучить нюансы использования бережливых технологий ей помогают специалисты регионального центра компетенций.

"В качестве пилотного потока на предприятии выбрали процесс организации и выполнения монолитных работ, - отметил руководитель проектов Регионального центра компетенций края Родион Зевахин. - Теперь мы с рабочей группой компании приступили к диагностике выделенного участка и ожидаем, что после завершения работ он станет по-настоящему эталонным. Наша цель - выявить несовершенства процессов и после этого разработать стратегию, как повысить производительность труда".

Сейчас компания возводит более 979 тысяч квадратных метров жилья. По признанию ее руководства, для того чтобы ускорить темпы возведения многоквартирных домов, очень важно усовершенствовать процесс организации и выполнения монолитных работ на строительных площадках. В будущем это приведет не только к сокращению издержек, но и минимизации рисков в работе.