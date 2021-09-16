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Рубрика: Власть

Нифантьев: Преподавание финансовой грамотности поможет избежать высокой закредитованности населения

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

С 1 сентября 2022 года в школьную программу войдет изучение финансовой грамотности. Ее преподавание будет интегрировано в уроки математики, географии и обществознания. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев отметил, что это нововведение - работа на долгосрочную перспективу, которая несомненно приведет к оздоровлению экономики.

Фото: Галина Бродская
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"Здорово, что школьная программа шагает в ногу со временем и отвечает на актуальные запросы общества. Именно в детстве закладываются важнейшие привычки, в том числе правильное отношение к деньгам, которое влияет на финансовое поведение во взрослом возрасте", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, система образования сегодня должна быть максимально практикоориентированной. И понимание, как складывается семейный бюджет, а также основы финансового планирования позволит в будущем не попасть в долговую яму и не допустить закредитованности, что сегодня является одной из самых актуальных проблем населения страны.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина отметила, что преподавание в том или ином виде финансовой грамотности - успешная мировая практика, которая, несомненно, сказывается на уровне благосостояния населения.

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