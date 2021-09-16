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16.09.2021 19:22

Нововоронежская АЭС готова к работе в осенне-зимний период

Готовность Нововоронежской АЭС к несению максимальных нагрузок осенне-зимнего периода подтвердила общестанционная комиссия. В состав комиссии вошли: главный инженер, начальники цехов и подразделений, специалисты отдела технической инспекции и промышленной безопасности.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Комиссия провела проверку готовности к работе основного оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, электро- и гидротехнического оборудования, а также состояния зданий и сооружений с осмотром огнезащитных покрытий строительных конструкций.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Подобные проверки проводятся ежегодно и оценивают качество выполнения предписаний по подготовке к осенне-зимнему периоду. Это залог надежной и бесперебойной работы атомной станции, соблюдения установленного графика несения нагрузки и выполнения заданий по отпуску электрической и тепловой энергии.

По заключению комиссии выполнены все ключевые показатели готовности к надежной и стабильной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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