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16.09.2021 09:50
Рубрика: Культура

Олег Леонов: Нам удалось спасти уже 13 исторических зданий в центре Москвы

Текст: Любовь Проценко

Список объектов культурного наследия столицы пополнился еще семью домами из "списка Олега Леонова", который был сформирован по результатам встреч с москвичами и содержит в себе 20 строений, требующих охранного статуса. Соответствующие документы опубликованы на mos.ru.

Капремонт проводится в 14 домах-объектах культурного наследия Москвы

"Дело спасения старомосковских домов для меня очень личное, как и для тысяч москвичей, которые оставили свои подписи в поддержку инициативы по присвоению статуса объектов культурного наследия 20 зданиям в центре столицы. На сегодня специальный статус получили уже 13 домов из списка, который мы составили вместе с жителями. Работа по сохранению исторических зданий обязательно будет продолжена", - отметил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

Среди зданий, получивших охранный статус:

  • жилой дом Наумовых-Волконских, 1833 г. на ул. Пречистенка;
  • городская усадьба XIX в. на ул. Гончарная;
  • доходный дом Барса на ул. Трубной;
  • дом Мазурина в пер. Курсовом.

Присвоение статуса объектов культурного наследия более чем десятку зданий за такой короткий срок - уникальный прецедент, которого в Москве не видели много лет. Кампания по защите старинных особняков, усадеб и других ценных строений вызвала живой интерес москвичей, за короткий срок было собрано более десяти тысяч подписей в поддержку инициативы.

Статус объекта культурного наследия предполагает особый режим владения и пользования для собственников и арендаторов, за нарушение которого предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

"Конечно, спасение 13 исторических домов в огромной Москве - это капля в море. С другой стороны, это в любом случае полезное дело для нас, москвичей, любящих старую Москву. И активистам кампании по защите исторической застройки можно пожелать только удачи", - прокомментировал событие общественный деятель и муниципальный депутат Анатолий Юшин.

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