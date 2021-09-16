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16.09.2021 15:55
Рубрика: Общество

Олег Леонов: "Живая цепь" защищает стену Покраса Лампаса с именами пропавших детей

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Иванов Фото: Александр Иванов
Фото: Александр Иванов

Куратору проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олегу Леонову удалось защитить граффити с именами пропавших детей на Якиманке, которое собирались закрасить сотрудники "Жилищника".

Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов: В память о пропавших детях Покрас Лампас нарисует граффити в центре Москвы

Живая цепь, в которую выстроились десятки москвичей, не позволила коммунальщикам начать работы по закраске граффити Покраса Лампаса на Якиманке. К ситуации удалось привлечь внимание СМИ, и власть вынуждена была отреагировать. На место прибыли сразу несколько столичных чиновников, которые обещали, что предписание об уничтожении арт-объекта будет пересмотрено. Сами работы были немедленно остановлены, коммунальная техника и рабочие вернулись на базу.

"К сожалению, мы вновь стали свидетелями того, как властная машина, выполняя свои задачи, иногда забывает о людях. Уникальный арт-объект, созданный Покрасом Лампасом совместно с "ЛизаАлерт" ко дню пропавших детей, решили просто закрасить. Мы напомнили чиновникам о том, что, прежде всего, они обязаны работать для народа, а не бездумно исполнять планы и предписания. Мы параллельно боролись за граффити на улице и использовали юридические инструменты. Искренне рад, что стену с именами пропавших детей удалось отстоять", - подчеркнул Леонов.

Напомню, совместная работа "ЛизаАлерт" и Покраса Лампаса появилась на Большой Якиманке, 35с1 25 мая этого года. Художник приурочил создание произведения к Дню пропавших детей. Ежегодно в России пропадают тысячи детей, многих из них спасают добровольцы-поисковики из "ЛизаАлерт".

Стену дома полностью покрывают имена пропавших и не найденных детей, заявки о пропаже которых поступали в "ЛизаАлерт".

Угроза стене и дежурства активистов

Во вторник, 14 сентября, Леонов объявил о том, что его команда начинает дежурство у граффити Покраса Лампаса на Большой Якиманке. По сведениям местных жителей, сотрудники "Жилищника" были готовы выехать и закрасить граффити.

Олег Леонов говорит: "Несколько дней назад у нас появилась информация, что уникальный арт-объект, граффити Покрас Лампаса с именами пропавших и погибших детей хотят закрасить. Это граффити - не просто рисунок, это напоминание обществу об острейшей социальной проблеме. Мы обещаем приложить все усилия, чтобы спасти граффити".

Леонов объявил, что его команда начинает дежурство у стены. Параллельно Леонов обратился к властям с призывом не уничтожать уникальный арт-объект по бюрократическим причинам.

Проблема была всего лишь в документах, которые нужно собрать в полном объеме. Жители дома не против граффити, наоборот - считают, что его нужно сохранить.

Тревогу забили местные жители, увидевшие пристальный интерес к стене со стороны сотрудников "Жилищника". Некоторые говорили о появлении на месте спецтехники.

Спасение стены

В начале сентября появилась информация о том, что граффити Покраса Лампаса с именами пропавших детей на Якиманке, 35с1 закрасят. 14 сентября было организовано круглосуточное дежурство у арт-объекта. 16 сентября активисты и неравнодушные горожане во главе с Олегом Леоновым выстроились в живую цепь, не позволяя коммунальщикам подогнать технику и начать работу по уничтожению арт-объекта.

Фото: Александр Иванов
Олег Леонов: Нам удалось спасти уже 13 исторических зданий в центре Москвы

На место прибыли чиновники управы, которые, под давлением протестующих, согласились с тем, что граффити должно остаться на месте, а решение по его закраске будет пересмотрено.

Общественный деятель Дмитрий Захаров подчеркнул важность того, что удалось отстоять сохранение граффити.

"К сожалению, то, что мы видим на примере с граффити на Якиманке, привычный образ действия чиновников, которые только декларируют народовластие, а на деле всегда поступают так, как удобно и привычно им. Хорошо, что уникальную социальную работу Покраса удалось отстоять, но кто поручится, что коммунальщики не вернутся через месяц или полтора? Нужно менять всю систему отношений власти и общества, на все граффити, парки, дома, стадионы активистов не хватит", - отметил Захаров.

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