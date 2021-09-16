Отопительный сезон начался в 36 регионах

Отопительный сезон начался уже в 36 регионах России. Об этом сказал на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вопросы подготовки к зиме и прохождения осенне-зимнего периода всегда стоят остро, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он рассказал, что даже летом подготовка к отопительному сезону идет полным ходом, это одно из важных мероприятий в деятельности региональных и муниципальных органов власти.

Вице-премьер отметил, что необходимо более четко контролировать погашение задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций.