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16.09.2021 22:50
Рубрика: Общество

По социальной карте москвича установили новые скидки

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8564)
Держатели социальной карты москвича получат скидки на товары и услуги до 55 процентов. Как заявил "РГ" гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, акцией смогут воспользоваться около 5 миллионов человек.
Карта москвича давно уже и проездной, и пропуск, и скидочная карта в магазинах. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Карта москвича давно уже и проездной, и пропуск, и скидочная карта в магазинах. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Карта москвича давно уже и проездной, и пропуск, и скидочная карта в магазинах. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Впервые соцкарта появилась в Москве в 2001 году. Ее функционал постепенно расширялся, и теперь она стала универсальным инструментом, без которого уже немыслима жизнь столичного льготника. Соцкартой москвича расплачиваются в транспорте, по ней студенты проходят в вузы, ее предъявляют на кассах 7,5 тысячи магазинов по всей столице. "За 20 лет существования карта москвича превратилась из обычной карточки для получения мер социальной поддержки в повседневного спутника миллионов горожан, - добавил Иван Бутурлин. - Всего было выпущено 25 миллионов карт, каждая пятая активно используется для получения социальных выплат, льготного проезда в транспорте и получения скидок".

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В честь 20-летнего юбилея социальной карты партнеры проекта, в том числе и редакция "РГ", приготовили специальные предложения для держателей карты. Мы предложили скидку на подписку в 55 процентов. Другие участники снизили цены на услуги дополнительного медицинского страхования, электронные и аудиокниги в размере 30-40 процентов от полной стоимости. До 20 процентов смогут сэкономить держатели карт при покупке билетов в санаторий и детский парк профессий. Все актуальные дисконты со сроком действия собраны на сайте karta-moskvicha.mos.ru.

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