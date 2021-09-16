По социальной карте москвича установили новые скидки

Держатели социальной карты москвича получат скидки на товары и услуги до 55 процентов. Как заявил "РГ" гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин, акцией смогут воспользоваться около 5 миллионов человек.

Впервые соцкарта появилась в Москве в 2001 году. Ее функционал постепенно расширялся, и теперь она стала универсальным инструментом, без которого уже немыслима жизнь столичного льготника. Соцкартой москвича расплачиваются в транспорте, по ней студенты проходят в вузы, ее предъявляют на кассах 7,5 тысячи магазинов по всей столице. "За 20 лет существования карта москвича превратилась из обычной карточки для получения мер социальной поддержки в повседневного спутника миллионов горожан, - добавил Иван Бутурлин. - Всего было выпущено 25 миллионов карт, каждая пятая активно используется для получения социальных выплат, льготного проезда в транспорте и получения скидок".

В честь 20-летнего юбилея социальной карты партнеры проекта, в том числе и редакция "РГ", приготовили специальные предложения для держателей карты. Мы предложили скидку на подписку в 55 процентов. Другие участники снизили цены на услуги дополнительного медицинского страхования, электронные и аудиокниги в размере 30-40 процентов от полной стоимости. До 20 процентов смогут сэкономить держатели карт при покупке билетов в санаторий и детский парк профессий. Все актуальные дисконты со сроком действия собраны на сайте karta-moskvicha.mos.ru.