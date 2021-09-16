Появился новый вид кибермошенничества с использованием одной буквы

Власти Москвы заявили о появлении нового вида кибермошенничества. Злоумышленники создают фейковые сайты ресурсоснабжающих компаний, адреса которых отличаются от официальных на одну букву, сообщили в пресс-службе городского департамента ЖКХ.

Чаще всего регистрируются клоны "МОСГАЗа", "МОЭК", "Мосэнергосбыта" и "Мосэнерго". Пользуясь доверчивостью горожан, мошенники собирают и воруют их персональные данные через разного рода регистрационные процедуры. Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо внимательно следить за адресом в строке браузера. Также должно насторожить навязчивое предложение коммерческих услуг - такого на официальных порталах быть не может. В случае сомнений, на тот ли сайт вы попали, лучше объяснить ситуацию специалистам горячей линии мэрии по телефону 8(495)777-77-77.

Официальные адреса компаний пишутся так:

Мосэнергосбыт - mosenergosbyt.ru, "МОСГАЗ" - mos-gaz.ru, "МОЭК" - moek.ru, "Мосэнерго" - mosenergo.gazprom.ru.