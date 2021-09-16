С 18 сентября изменится расписание поездов Киевского направления МЖД

Изменения в расписании поездов и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД связаны с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В течение суток с 18 по 19 сентября на участке Лесной Городок - Толстопальцево будут переключать второй главный путь на новую ось. Железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку на новую ось, проведут выправку и сварку бесстыкового пути. Всего будет уложено 1 км 400 м пути.

С 20 сентября по 2 октября с 22:50 до 5:30 на участке Внуково - Аэропорт будет проведен комплекс работ по выправке 1 км 800 м пути.

Кроме того, 25-26 сентября с 23:30 до 12:00 на станции Лесной Городок, где ведется масштабная реконструкция, железнодорожники установят пролетные строения, которые позволят проводить работы под действующими путями без остановки движения поездов. В настоящее время уже возведены два выхода на улицу Железнодорожная. В перспективе длина пешеходного перехода составит 51 м, он будет иметь четыре выхода: два - на новые платформы, которые оборудуют навесами во всю длину, удобной навигацией и светодиодным освещением, и два - в город. В вестибюле площадью 1800 кв. м разместятся кассы, турникеты, в нем установят три лифта и шесть эскалаторов.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов Киевского направления МЖД. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.