Сергунина: Стартапы-участники конкурсов привлекли более миллиарда рублей инвестиций

Общий объем инвестиций, привлеченных участниками Московского инновационного кластера на различных конкурсах, превысил миллиард рублей. Об этом на портале столичного правительства объявила заммэра Наталья Сергунина.

Технологические конкурсы на базе МИК проводятся с 2020 года. Это стало одним из средств поддержки отрасли в пандемию.

Участие в марафонах помогло стартапам получить финансовую поддержку, найти инвесторов и масштабировать бизнес.

"Из 2,5 тысячи компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили свыше 150 пилотных проектов вместе с лидерами рынка - партнерами мероприятий. Сумма привлеченных их стартапами инвестиций уже превышает миллиард рублей", - подчеркнула Сергунина.