Собянин: Москвичи принесли сборной России 23 медали Паралимпиады в Токио

Московские спортсмены, которые на XVI Паралимпийских летних играх в Токио завоевали призовые места, сегодня встретились с мэром столицы Сергеем Собяниным. Градоначальник поздравил и наградил их, пожелав дальнейших спортивных побед.

"Московские спортсмены принесли в общую копилку 23 награды, выступили очень и очень достойно. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе", - отметил Собянин. Напомним, среди наград столичных паралимпийцев 4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Все победители и призеры поощрены - за золотую медаль спортсменам, по решению Собянина, выплатят по 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона рублей.