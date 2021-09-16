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16.09.2021 17:06
Рубрика: Власть

Собянин: Москвичи принесли сборной России 23 медали Паралимпиады в Токио

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: В. Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: В. Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские спортсмены, которые на XVI Паралимпийских летних играх в Токио завоевали призовые места, сегодня встретились с мэром столицы Сергеем Собяниным. Градоначальник поздравил и наградил их, пожелав дальнейших спортивных побед.

Фото: РИА Новости
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"Московские спортсмены принесли в общую копилку 23 награды, выступили очень и очень достойно. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе", - отметил Собянин. Напомним, среди наград столичных паралимпийцев 4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Все победители и призеры поощрены - за золотую медаль спортсменам, по решению Собянина, выплатят по 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона рублей.

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