Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Госдуму

Кандидаты в депутаты Государственной думы Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов. Об этом они сообщили у себя на страницах в социальных сетях.

"Один в поле не воин - известная истина, справедливость которой каждый раз подтверждается самой жизнью. Те изменения, которые произошли в Москве, стали возможны только благодаря работе слаженной команды людей, объединенных общей целью - сделать нашу столицу лучшим городом на земле. В 2016 году избиратели Люблинского округа доверили мне защищать их интересы в Государственной думе. Мы вместе прошли большой путь и реализовали много интересных проектов. Впереди еще масштабная работа, и я уверен, что мы реализуем все намеченные жителями ЮВАО планы, которые мы собрали в Народную программу. Потому что мы работаем в команде Москвы, вместе с Сергеем Собяниным", - сообщил Петр Толстой.

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев на своей странице в соцсети Facebook также поблагодарил Сергея Собянина за оказанное доверие.

"Масштабные проекты, серьезные задачи, большая ответственность и доверие. Это про команду Сергея Семеновича Собянина. Благодарен за возможность быть частью команды. Вместе мы сделаем жизнь наших горожан лучше!", - написал Евгений Нифантьев.

Кандидат в депутаты Госдумы Светлана Разворотнева написала в соцсети Facebook, что благодарна Сергею Собянину за доверие и включение в этот список.

"Сергей Собянин на своем сайте опубликовал московский список кандидатов "Единой России", которых он назвал членами одной большой команды, работающей на благо города. Я благодарна Сергею Собянину за доверие и включение меня в этот список. Работать вместе с такой командой - это огромная честь и большая удача. Быть частью команды города - это ответственность, но в то же время большие возможности для реальных дел, приносящих пользу людям, и защиты интересов москвичей", - написала Светлана Разворотнева.

Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая также опубликовала на на своей официальной странице Instagram публикацию, где поблагодарила Собянина за оказанное доверие.

"Вчера Сергей Собянин опубликовал свой список кандидатов в Государственную думу. Команду Собянина! Для меня огромная честь оказаться именно в этом списке! В команде тех, кто готов отстаивать интересы жителей Москвы и России!", - написала она.

Герой России Роман Романенко также поблагодарил Сергея Семеновича за оказанное доверие.

"Счастлив быть в числе тех, кого поддержал Сергей Собянин. Это приятно, но и очень ответственно! Ведь помимо его личного доверия, есть и доверие, и запрос к властям со стороны миллионов москвичей, которые ждут позитивных перемен, прогрессивного развития города и страны. С гордостью готов работать на достижение этих целей!" - написал Герой России на своей странице в социальной сети ("В Контакте").

Накануне возглавляющий московский список "Единой России" Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил свою команду на выборах в Государственную думу, призвав москвичей отдать свой голос за вошедших в "список Собянина" кандидатов.

При этом, как подчеркнул Сергей Собянин, в команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры.

В команду входят телеведущий Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев, руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, депутат Госдумы Роман Романенко, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, публицист Анатолий Вассерман, доброволец-спасатель Олег Леонов.

По словам Сергея Собянина, каждый из них искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей.

Напомним, выборы, в том числе в формате электронного голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (N19 и N37), а также муниципальных депутатов в Щукине.