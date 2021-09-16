Собянин: За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы

За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы, заявил сегодня на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы долго сомневались, следует ли начинать масштабную программу реконструкции поликлиник. Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект, - признался глава города. - Потому что когда зайдешь в поликлинику на ремонт, то это займет полтора года. А по нормативу - вообще два. Значит, пациенты должны будут полтора года куда-то ездить. А если что-то пойдет не так и ремонт затянется лет на пять? Когда делаешь десятки поликлиник одновременно, представляете, какой это риск?"

Но вот уже три десятка поликлиник реконструировали - научились делать их в течение 6-12 месяцев, пишет мэр, в основном за 9 месяцев.

По сути дела, создаются новые поликлиники - абсолютно новые, гораздо лучше, чем было 30-50 лет назад. С другим оборудованием, новым уровнем комфорта. И самое важное - с максимальной доступностью врачей.

Люди приходят в новые поликлиники и говорят: мы даже не представляли, что так может быть.

"Поэтому недавно приняли решение расширить программу. Первый этап - 137 поликлиник. На втором этапе добавим еще 60 зданий. Таким образом, за 5 лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы", - поделился мэр как принималось решение об еще одной важной городской программе.