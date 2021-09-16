Новости

Вице-премьер Юрий Борисов назвал сумму, которая понадобится на новые самолеты 15:58
Спецслужбы Германии предотвратили теракт в синагоге 15:42
Кабмин направит свыше 4 млрд рублей пострадавшим от паводков в Забайкалье 15:35
Кабмин выделит еще около 3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам 15:34
Собянин: За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы 15:30
Появился новый вид кибермошенничества с использованием одной буквы 15:21
Почему в Москве начали расти цены на съемные квартиры 15:13
МИД РФ напомнил США о недопустимости вмешательства в российские выборы 15:08
Во Франции представили уникальный поезд на водородном топливе 15:04
Похороны генерала Казанцева прошли в Краснодаре 14:59
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям" 14:43
В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования 14:30
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино выйдет в России в ноябре 14:22
Мультистобалльникам из Подмосковья выплатили по 100 тысяч рублей 14:06
В дни выборов в столице будет не выше +13 14:05
Карасин: Участие наблюдателей от ПА ОДКБ способствует открытости выборов 14:02
Эксперты оценили подготовку домов к зиме 13:59
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 13:33
Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 15:30
Рубрика: Власть

Собянин: За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы

Текст: Любовь Проценко

За пять лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы, заявил сегодня на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин заявил о строительстве новой ветки метро на северо-западе Москвы

"Мы долго сомневались, следует ли начинать масштабную программу реконструкции поликлиник. Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект, - признался глава города. - Потому что когда зайдешь в поликлинику на ремонт, то это займет полтора года. А по нормативу - вообще два. Значит, пациенты должны будут полтора года куда-то ездить. А если что-то пойдет не так и ремонт затянется лет на пять? Когда делаешь десятки поликлиник одновременно, представляете, какой это риск?"

Но вот уже три десятка поликлиник реконструировали - научились делать их в течение 6-12 месяцев, пишет мэр, в основном за 9 месяцев.

По сути дела, создаются новые поликлиники - абсолютно новые, гораздо лучше, чем было 30-50 лет назад. С другим оборудованием, новым уровнем комфорта. И самое важное - с максимальной доступностью врачей.

Люди приходят в новые поликлиники и говорят: мы даже не представляли, что так может быть.

"Поэтому недавно приняли решение расширить программу. Первый этап - 137 поликлиник. На втором этапе добавим еще 60 зданий. Таким образом, за 5 лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы", - поделился мэр как принималось решение об еще одной важной городской программе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реформа здравоохранения

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств