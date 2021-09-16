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16.09.2021 09:40
Рубрика: Экономика

Собянин заявил о строительстве новой ветки метро на северо-западе Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Одной из главных перспектив развития Северо-Западного округа Москвы станет строительство новой, Рублево-Архангельской линии метро. Как заявил глава города Сергей Собянин в своем блоге, эта ветка значительно упростит жизнь населению Митино, Строгино и других районов.

"Первый участок от "Делового центра" до "Шелепихи" уже построен и пока работает в составе Большой кольцевой линии метро, - подчеркнул мэр. - Второй участок от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" начнем строить в 2022 г. Сейчас на месте будущих станций идут подготовительные работы".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Проектом предусмотрено шесть пересадок на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линии метрополитена, а также на МЦД-1.

Не исключается продление ветки за МКАД и ее соединение с Бирюлевской линией.

Также в планах главы города - благоустройство парка "Покровское-Стрешнево" и ряда других пространств северо-запада. Анонсировано также строительство МФЦ, новых поликлиник и крытых ярмарок.

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