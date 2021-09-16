Собянин заявил о строительстве новой ветки метро на северо-западе Москвы

"Первый участок от "Делового центра" до "Шелепихи" уже построен и пока работает в составе Большой кольцевой линии метро, - подчеркнул мэр. - Второй участок от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" начнем строить в 2022 г. Сейчас на месте будущих станций идут подготовительные работы".

Проектом предусмотрено шесть пересадок на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линии метрополитена, а также на МЦД-1.

Не исключается продление ветки за МКАД и ее соединение с Бирюлевской линией.

Также в планах главы города - благоустройство парка "Покровское-Стрешнево" и ряда других пространств северо-запада. Анонсировано также строительство МФЦ, новых поликлиник и крытых ярмарок.