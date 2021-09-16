В Ярославле устроят танцевальный баттл роботов

Федеральный форум профессиональной ориентации "Проектория" с 21 по 23 сентября объединит в Ярославле школьников и педагогов со всей России.

По информации организаторов мероприятия, в очной программе примут участие 400 школьников и сто педагогов. Еще более пяти тысяч участников подключатся дистанционно.

Главная задача форума - помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда из первых уст: экспертами и наставниками ребят выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, институтов развития и общественных организаций, преподаватели ведущих вузов страны.

Для молодых людей подготовлено больше 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры, викторины. Кроме того, на форуме состоится презентация онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.

- Сегодня школьники в соответствии с новым образовательным стандартом должны не только освоить материал и успешно сдать ЕГЭ, но и в выпускных классах выбрать тему проектной работы и этот проект реализовать. "Проектория" позволит школьникам глубоко погрузиться в выбранную тему и оценить правильность выбора своего будущего профессионального направления. Это уникальная возможность, - считает координатор проекта "Большая перемена" и директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова.

Среди спикеров форума - представители ОАО "РЖД", ГК "Росатом", исторического парка "Россия - Моя История", Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение), Ассоциации волонтерских центров, всероссийского детского центра "Смена", ГК "Роскосмос" и Московского педагогического государственного университета. Чемпион мира по альпинизму и покоритель Эвереста Сергей Кофанов расскажет, как решать задачи нестандартно, сохранять мотивацию и быстро адаптироваться к изменениям, а также раскроет секреты успешной командной работы и выхода из стрессовых ситуаций.

Ждет форумчан и незабываемое шоу - танцевальный баттл роботов: команды школьников самостоятельно соберут человекоподобные машины и научатся ими управлять с помощью экзоскелета. А завершится баттл общим карнавалом гигантских роботов.

Форум "Проектория" проводится с 2013 года в рамках национального проекта "Образование" по распоряжению президента России. Организаторы - Министерство просвещения РФ, правительство Ярославской области, АНО "Национальные приоритеты", Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Большая перемена".