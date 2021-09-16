Новости

Шаг вперед: в США оценили применение роботов на учениях "Запад-2021" 10:06
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года 09:56
Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко 09:56
В России на дорогах в два раза сократят число аварийных комиссаров 09:52
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем 09:50
Нифантьев: Преподавание финансовой грамотности поможет избежать высокой закредитованности населения 09:48
В России утвердили первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий 09:27
В Москве 56 снегосплавных пунктов уже подготовлены к работе 09:23
У "Телохранителя" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером будет ремейк 09:22
В Воронежской области совершено нападение на отдел полиции 08:44
Власти Москвы ввели скидки к юбилею социальной карты 08:16
На выборах главы Хабаровского края досрочно проголосовали 2200 человек 07:52
Экономист назвал главную угрозу для рубля этой осенью 07:23
В Москве начали применять новую терапию против коронавируса 07:18
Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая 06:33
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок 05:51
Синоптики предупредили о новой волне холода в европейской части России 04:10
Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке 03:21
Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля 02:43
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных 01:30
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году 00:01
Названы причины снижения импорта тунца в Россию 15.09.2021
Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 15.09.2021
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 15.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 09:23
Рубрика: Экономика

В Москве 56 снегосплавных пунктов уже подготовлены к работе

Текст: Ирина Огилько

Несмотря на то, что до снега, как говорят синоптики, ещё далеко, в Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период.

Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%

В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. В центральном административном округе снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий проводится в летний период. "Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября, будут организованы финальные пробные пуски оборудования, - подчеркнул Петр Бирюков. - Все снегосплавные пункты в Москве отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде".

Он напомнил, что принцип действия современных снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод (их температура не ниже +10 градусов) для плавления снежной массы.

Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"