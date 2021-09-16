В Москве 56 снегосплавных пунктов уже подготовлены к работе

Несмотря на то, что до снега, как говорят синоптики, ещё далеко, в Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период.

В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. В центральном административном округе снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий проводится в летний период. "Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября, будут организованы финальные пробные пуски оборудования, - подчеркнул Петр Бирюков. - Все снегосплавные пункты в Москве отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде".

Он напомнил, что принцип действия современных снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод (их температура не ниже +10 градусов) для плавления снежной массы.

Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.