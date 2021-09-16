В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных

Сервис по выдаче новых QR-кодов для ревакцинированных от коронавируса заработал в Москве. В этом убедился корреспондент "РГ", прошедший повторную иммунизацию.

Код соответствует прививочному сертификату, выданному 9 сентября. Он свидетельствует о ревакцинации препаратом "Спутник Лайт" (первая вакцинация была "Спутником V"). Код пришел в SMS от информационной системе ЕМИАС.

В сообщении есть ссылка на портал immune.mos.ru. Указывается, что код действителен в течение года. Ранее сообщалось, что часть ревакцинированных горожан столкнулась с проблемами из-за того, что системы не генерировали новые QR-коды. Сейчас сервис по обновлению меток заработал.