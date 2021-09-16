В Москве наградили хакера, взломавшего систему тестового Е-голосования

Хакер, нашедший уязвимость в системе тестового электронного голосования в Москве, получил обещанное денежное вознаграждение. Об этом сообщили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Компьютерный специалист получил положенную часть призового фонда. Его учредили специально, чтобы устроить серьезную проверку электронному голосованию. Хакеру фактически удалось испортить один из бюллетеней, что ранее считалось невозможным. Необходимые изменения в систему, чтобы в дальнейшем это стало возможным, уже внесены.

Ранее "РГ" сообщала, что Общественный штаб открылся в "Экспоцентре". Следить за ходом выборов будут более 16 тысяч наблюдателей, которые прошли соответствующее обучение.