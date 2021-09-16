В Москве открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами

Накануне выборов в Госдуму в Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, корпус наблюдателей состоит более чем из 16 тысяч волонтеров. Это в четыре раза больше, чем на предыдущих выборах.

Штаб традиционно работает на выборах всех уровней. Наблюдателей набирает и обучает Общественная палата Москвы. За ходом голосования следят как на участках, так и непосредственно в штаб-квартире. В этом году она расположена в "Экспоцентре". Как раз сейчас там устанавливается техника. Примерно половина наблюдателей ранее уже принимала участие в работе Штаба. В то же время пришло немало новых волонтеров, многие из которых - в возрасте до 35 лет.

Волонтеры будут наблюдать за выборами всех уровней. Москвичи с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и своих представителей в Мосгордуме по двум округам, а также муниципальных депутатов района Щукино.

По словам руководителя штаба Алексея Венедиктова, штаб будет работать круглосуточно в течение всего времени голосования.