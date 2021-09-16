В Москве переводят личные дела первоклассников в электронный вид

Личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, полностью переводят в электронный формат и будут оформлять по единому стандарту. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь в личных делах в электронном виде будет содержаться информация об ученике, сведения о родителях (законных представителях), документы, предоставленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru и статус межведомственной проверки.

"Мы стараемся максимально упростить жизнь для родителей московских школьников. Теперь родителям не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить московским семьям несколько часов времени перед началом учебного года. В случае перехода из одной школы в другое электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию. Для ребят, которые уже посещают детские сады или учатся в школе, перевод личных дел в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года", - рассказала вице-мэр.

В случае перехода из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию. Для ребят, которые уже посещают детские сады или учатся в школе, перевод личных дел в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года.

Доступ к данным ребенка имеют только администрация школы и классный руководитель. Электронная система, в которой хранятся и обрабатываются личные дела детей, соответствует всем требованиям о защите информации и персональных данных, предъявляемых Конституцией РФ и Федеральными законами об информации, что также подтверждает ее надежность и безопасность. Система разработана столичным департаментом образования и науки совместно с городским департаментом информационных технологий.

Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения и МЭШ родителям больше не требуется передавать в образовательную организацию бумажные медицинские карты юных москвичей. Они переведены в электронный вид, что избавило родителей детей, которые в этом году пошли в первый класс школы или в детский сад, от сбора лишних справок.