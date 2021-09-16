В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве разделили ключ расшифрования: специальный программный код, который хранит тайну волеизъявления.

Как уже писала "РГ", в Москве в электронном голосовании примут участие более 2 миллионов избирателей. По словам Юрия Павлова, председателя УИК, которая будет ответственна за электронное голосование на выборах депутатов Госдумы, Е-выборы предусматривают наличие двух программных кодов, ключей. Ключ шифрования генерируется, когда избиратель голосует. До начала подсчета голосов даже теоретически никто не должен узнать результат волеизъявления. Это можно сделать уже с помощью ключа расшифрования. Ключ был разделен на семь флешек, они запечатаны и розданы хранителям. Ключ будет вновь собран, только когда начнется подсчет голосов.

Ранее в Общественном штабе заявили о полной готовности системы электронного голосования к предстоящим выборам. За дистанционным и очным голосованием будут следить более 16 тысяч наблюдателей.