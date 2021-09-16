Новости

Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям" 14:43
В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования 14:30
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино выйдет в России в ноябре 14:22
Мультистобалльникам из Подмосковья выплатили по 100 тысяч рублей 14:06
В дни выборов в столице будет не выше +13 14:05
Карасин: Участие наблюдателей от ПА ОДКБ способствует открытости выборов 14:02
Эксперты оценили подготовку домов к зиме 13:59
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 13:33
Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ 12:53
Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве 12:42
В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных 12:35
Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели 12:32
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V" 12:25
В Москве отопление включили в 90% жилых домов 12:23
В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии 12:18
Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании 12:16
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов 12:11
В "Северстали" рассказали о встрече в правительстве по налогам для металлургов 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 14:30
Рубрика: Власть

В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования

Текст: Сергей Бабкин

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве разделили ключ расшифрования: специальный программный код, который хранит тайну волеизъявления.

В Москве наградили хакера, взломавшего систему тестового дистанционного голосования

Как уже писала "РГ", в Москве в электронном голосовании примут участие более 2 миллионов избирателей. По словам Юрия Павлова, председателя УИК, которая будет ответственна за электронное голосование на выборах депутатов Госдумы, Е-выборы предусматривают наличие двух программных кодов, ключей. Ключ шифрования генерируется, когда избиратель голосует. До начала подсчета голосов даже теоретически никто не должен узнать результат волеизъявления. Это можно сделать уже с помощью ключа расшифрования. Ключ был разделен на семь флешек, они запечатаны и розданы хранителям. Ключ будет вновь собран, только когда начнется подсчет голосов.

Ранее в Общественном штабе заявили о полной готовности системы электронного голосования к предстоящим выборам. За дистанционным и очным голосованием будут следить более 16 тысяч наблюдателей.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств