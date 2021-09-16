В Москве за выборами проследят 16 тысяч наблюдателей

Примерно половина наблюдателей уже имеют опыт работы на выборах, остальные - вновь набранные добровольцы, большинство из которых в возрасте до 35 лет. "РГ" ведет репортажи из Общественного штаба в течение нескольких последних избирательных кампаний. Формально этот штаб никакого отношения к Центризбиркому и Мосгоризбиркому не имеет, но именно здесь лучше всего чувствуется пульс кампании. Например, результаты электронного голосования в этом штабе узнают даже до оглашения официальных данных МГИК.
За подсчетом голосов можно наблюдать в онлайн-режиме в разрезе каждого участка. За работой наблюдателей следят многие представители власти, делегаты ОБСЕ, дипломаты, сами кандидаты. Представители МГИК тоже часто посещают корпус наблюдателей. В этом году столичные жители голосуют не только за депутатов Госдумы. В двух округах ведутся довыборы в Мосгордуму, плюс в районе Щукино голосуют за муниципальных депутатов. Поэтому интерес к выборам огромен. Как всегда, в штабе есть электронная группа, которая следит за дистанционным голосованием. Имеется и группа разбора, отслеживающая спорные ситуации на участках. При необходимости мобильные команды выезжают на УИК. Штаб стал ковид-фри зоной: сюда можно попасть, сдав отрицательный ПЦР-тест прямо на входе. Вакцинированных пускают по QR-коду.
По словам представителей штаба, наблюдатели будут работать все три дня, в течение которых будет идти голосование. Даже ночью. Ведь надо отследить, чтобы никто не подходил к урнам и после закрытия участков. Именно в штабе прошла обязательная процедура, предшествующая электронному голосованию.
По словам Юрия Павлова, председателя УИК, которая будет ответственна за электронное голосование на выборах депутатов Госдумы, Е-выборы предусматривают наличие двух программных кодов, ключей. Ключ шифрования генерируется, когда избиратель голосует. До начала подсчета голосов даже теоретически никто не должен узнать результат волеизъявления.
Это можно сделать уже с помощью ключа расшифрования. Ключ был разделен на семь флешек, они запечатаны и розданы хранителям. Ключ будет вновь собран, только когда начнется подсчет голосов. По оценкам главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, истема Е-выборов прошла проверку профессиональными программистами. Лишь одному из них удалось найти уязвимость - испортить бюллетень. Сейчас хакер получил награду, учрежденную за взлом самими организаторами выборов. Проблема устранена, и система стабильна.