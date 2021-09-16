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16.09.2021 23:14
Рубрика: Власть

В Москве за выборами проследят 16 тысяч наблюдателей

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8564)
Более 16 тысяч жителей столицы в этом году примут участие в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами. Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, корпус волонтеров по сравнению с предыдущими кампаниями расширился в четыре раза.

Примерно половина наблюдателей уже имеют опыт работы на выборах, остальные - вновь набранные добровольцы, большинство из которых в возрасте до 35 лет. "РГ" ведет репортажи из Общественного штаба в течение нескольких последних избирательных кампаний. Формально этот штаб никакого отношения к Центризбиркому и Мосгоризбиркому не имеет, но именно здесь лучше всего чувствуется пульс кампании. Например, результаты электронного голосования в этом штабе узнают даже до оглашения официальных данных МГИК.

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За подсчетом голосов можно наблюдать в онлайн-режиме в разрезе каждого участка. За работой наблюдателей следят многие представители власти, делегаты ОБСЕ, дипломаты, сами кандидаты. Представители МГИК тоже часто посещают корпус наблюдателей. В этом году столичные жители голосуют не только за депутатов Госдумы. В двух округах ведутся довыборы в Мосгордуму, плюс в районе Щукино голосуют за муниципальных депутатов. Поэтому интерес к выборам огромен. Как всегда, в штабе есть электронная группа, которая следит за дистанционным голосованием. Имеется и группа разбора, отслеживающая спорные ситуации на участках. При необходимости мобильные команды выезжают на УИК. Штаб стал ковид-фри зоной: сюда можно попасть, сдав отрицательный ПЦР-тест прямо на входе. Вакцинированных пускают по QR-коду.

По словам представителей штаба, наблюдатели будут работать все три дня, в течение которых будет идти голосование. Даже ночью. Ведь надо отследить, чтобы никто не подходил к урнам и после закрытия участков. Именно в штабе прошла обязательная процедура, предшествующая электронному голосованию.

По словам Юрия Павлова, председателя УИК, которая будет ответственна за электронное голосование на выборах депутатов Госдумы, Е-выборы предусматривают наличие двух программных кодов, ключей. Ключ шифрования генерируется, когда избиратель голосует. До начала подсчета голосов даже теоретически никто не должен узнать результат волеизъявления.

Примерно половина наблюдателей уже имеют опыт работы на выборах, остальные - вновь набранные добровольцы 

Это можно сделать уже с помощью ключа расшифрования. Ключ был разделен на семь флешек, они запечатаны и розданы хранителям. Ключ будет вновь собран, только когда начнется подсчет голосов. По оценкам главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, истема Е-выборов прошла проверку профессиональными программистами. Лишь одному из них удалось найти уязвимость - испортить бюллетень. Сейчас хакер получил награду, учрежденную за взлом самими организаторами выборов. Проблема устранена, и система стабильна.

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