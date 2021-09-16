В Музее Гаража особого назначения спецслужбы показали прошлое и настоящее

На ВДНХ в здании Музея Гаража особого назначения ФСО России открыли выставку, которая по своей форме - скорее увлекательное путешествие на машине времени. Повод: 140 лет со дня образования системы государственной охраны России.

Слово "машина" надо понимать буквально. Накануне открытия выставки советник директора ФСО Сергей Девятов рассказал, а затем и показал журналистам президентский Aurus. Президентский - не фигура речи, это именно тот лимузин, на котором Владимир Путин отправился на инаугурацию. Сам глава государства рассказывал, что ездит на таких машинах не только пассажиром.

Впрочем, в этом музее абсолютно все аутентичное. Например, кабинет Сталина и гостиная Хрущева. Стол, стулья и прочее - не имитация и не реплики, а те самые. На них и за ними сидели вожди, как бы вы ни относились к их личностям.

"Так дух разных эпох ты не просто ощущаешь, он буквально визуализирован", - поясняет Сергей Девятов.

Aurus продолжает эволюционировать с учетом рекомендаций ФСО, поэтому представлен в разных вариантах. Также выставлено более 50 машин, каждой из которых позавидует любой автомузей мира. Например, "Мерседес" 1910 года с цепным приводом на заднюю ось. Или императорский "Делано-Бельвиль". Не говоря уж о любимых "Роллс-Ройсах" Ленина и "Паккардах" Сталина.

"Признаюсь, что от людей в военной форме не ждал столько креатива, - поделился впечатлениями помощник президента Владимир Мединский. - Не хочется называть это музеем, это потрясающая экспозиция, к созданию которой офицеры ФСО подошли с фантазией, с юмором и с изюминокой".

Машины-раритеты в Музее ГОНа размещены навсегда, а вот экспозиция, посвященная 140-летию органов, продлится недолго, лучше ее не пропустить. Дело в том, что большинство экспонатов привезли сюда на время, в обычной жизни они хранятся на территории режимных объектов. Собственно, как и мебель Сталина и Хрущева. Вот два уникальных флага: последний советский и первый РФ. 25 декабря 1991 года в 19.35 государственный флаг СССР в Кремле был спущен, а через 11 минут был поднят триколор. Оба на выставке под потолком.

Есть колокол со Спасской башни 1698 года отливки, его заказал сам Петр I в Голландии. Сохранился чудом, ведь в 1920-х годах колокола массово переплавляли.

В 1881 году террористы с разницей в несколько месяцев убили лидеров двух государств: России и США. Но, кажется, только мы сделали выводы

Две зенитки: калибра 76 и 85 мм. Их расчеты отражали налеты фашистской авиации на Москву. Кремль пережил восемь налетов, погибли свыше 100 человек: солдаты, сотрудники, расчеты орудий и пулеметов.

А рядом - бердыш охранников Ивана IV и каменные ядра мортир XVI-XVII веков: такие стояли она охране Кремля.

Но средневековые ядра и бердыши - этот скорее исторический экскурс. Настоящая история системы государственной охраны начинается с 1881 года. Вполне уместен вопрос - а разве до 1881 года царей и императоров не охраняли? Конечно, охраняли. Но, говоря современным языком, с недостаточной эффективностью.

В 1881 году идейные или психопатические террористы убили лидеров двух государств: России и США. Последовательно. Сначала террористы из "Народной воли" взорвали императора Александра II (отменил крепостное право, ограничил цензуру). Террористов поймали, судили и казнили.

Александр II погиб весной. А уже тем же летом в Вашингтоне маньяк-одиночка Шарль Гито тяжело ранил 20-го президента США Джеймса Абрама Гарфилда. При выборе оружия он остановился на револьвере "Бульдог" в подарочном исполнении. Идей у него не было, была обида не президента: он участвовал в его избирательной кампании (Гарфилд об этом его не просил) и требовал пост консула в Париже. От использования бомбы отказался, заявив, что "это слишком по-русски". Выследил президента на железнодорожном вокзале, подошел и выстрелил дважды в спину. Через 2,5 месяца Гарфилд умер. Стрелка на следующий год повесили.

Какое отношение все американские страсти имеют к нашей истории?

У нас сделали выводы. В Америке, боюсь, далеко не сразу. Уже осенью 1901 года на всемирной выставке в Буффало радикал-анархист выстрелом в упор, в живот, убил очередного президента США. А у нас такого больше не было.

"Покушения были, и немало покушений, - уточняет Владимир Мединский. - Но все они были своевременно пресечены. Можно провести аналогию с работой врачей-реаниматологов: они появляются тогда, когда надо спасти жизнь. В такой огромной стране, как наша, неважно о каком периоде истории мы говорим - о временах империи, о СССР, о РФ, - очень многое зависит от непрерывности системы управления".

Конечно, любая жизнь имеет значение, хоть первого лица, хоть последнего. Но после успешных покушений на первых начинается смута, разгораются войны. Поэтому надо предотвратить роковой выстрел.

...Когда российские службы государственной охраны отмечали 130-летие, то все события проходили в двух местах: в кремлевском Арсенале и в самом закрытом музее страны "Зал славы и истории ФСО России". Туда пригласили ветеранов службы и историков.

На 140-летие может попасть любой человек. Начиная с 17 сентября экспозиция на ВДНХ работает в открытом режиме. Достаточно купить билет.