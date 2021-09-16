Воронежская полиция приведена в готовность после нападения на райотдел

Подразделения МВД в Воронежской области и за ее пределами приведены в режим повышенной готовности после нападения на райотдел МВД, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

- Безусловно, - ответил дежурный офицер на вопрос, произведено ли усиление.

Постовые на входах в отделы полиции надели бронежилеты и несут дежурство с боевым оружием. Такие же меры безопасности предприняли пешие и автомобильные патрули, выставлены посты на въездах в населенные пункты. Усиление коснулось соседних областей и даже Москвы.

Напомним, в 5.30 неизвестный мужчина в маскировочной форме, каске и с автоматическим оружием, ранив полицейского, проник на территорию райотдела МВД в райцентре Лиски, безуспешно попытался взорвать самодельной бомбой дверь, ведущую в райотдел, затем скрылся. Правоохранителям рекомендовано быть осторожными.