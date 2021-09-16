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16.09.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить

Текст: Иван Петров

Дело, возбужденное после появления в Сети очередного скандального видеоролика, передано в суд. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Фото: vk.com/Роман Иванов
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На том видео, напомним, вертолет взлетел с привязанным к нему скотчем человеком. Позднее выяснилось, что заказчиком съемок и арендатором полета был знакомый привязанного. Им оказался видеоблогер. Он за деньги стимулировал мужчину поучаствовать в таких съемках.

"Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Житель Сызрани обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"", - сообщается на сайте прокуратуры.

14 мая 2021 года, по версии следствия, пилот вертолета Robinson R44 в нарушение федеральных авиационных правил оказал на территории Раменского городского округа Московской области услугу, не отвечающую требованиям безопасности. А именно он совершил полет с прикрепленным к нижней части фюзеляжа вертолета пассажиром. Было установлено, что пилот создал реальную угрозу для жизни и здоровья человека.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Самое строгое наказание, которое грозит пилоту, это лишение свободы на срок до 2 лет. Есть шанс также отделаться штрафом, принудительными или обязательными работами, либо ограничением свободы.

Дело направлено в Раменский городской суд Московской области.

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