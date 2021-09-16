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16.09.2021 23:37
Рубрика: Власть

ЦИК дал старт голосованию на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком провел вечернее заседание, чтобы объявить начало голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.

"Вот-вот у нас откроются первые избирательные участки - на Камчатке и Чукотке - и стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и еще много-много кампаний на всех уровнях. Некоторые избиратели получат до девяти бюллетеней", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова. "Такая сложная, интересная, жаркая кампания", - добавила она.

Фото: Анна Соловьева/РГ
На Чукотке и на Камчатке открылись избирательные участки

За несколько секунд до 23.00 16 сентября по московскому времени или 08.00 утра 17 сентября по камчатскому - экран в зале заседаний ЦИК сменил свой обычный синий фон на белый с логотипом Единого дня голосования и после обратного отсчета прозвучал гимн России.

Первой на связь с Москвой в режиме видеоконференции вышла УИК 23 во Дворце молодежи Петропавловска-Камчатского. "У нас прекрасное солнечное утро и прекрасное настроение, - сказала Инга Иринина, глава краевого избиркома. - Мы немного волнуемся, но сделаем все, чтобы голосование прошло отрыто и прозрачно". Она добавила, что Камчатка начала голосование очень организованно, своевременно, в соответствии со всем нормами законодательства.

По словам председателя УИК 23 Жанны Юрчук, на участке соблюдаются все санитарные рекомендации Роспотребндзора, установлены камеры видеонаблюдения, есть два сейфа для хранения бюллетеней и избирательной документации. Есть и места для наблюдателей, в том числе - международных, двое из них также приняли участие в телемосте с Центризбиркомом.

Первые избиратели пришли на участок № 23 к восьми утра. Один из них, молодой человек по имени Алексей, заявил, что "выборы - это круто, потому что ты участвуешь в важных государственных делах", и призвал молодежь активно участвовать в голосовании.

На Чукотке погода тоже хорошая, хотя немного пасмурно и дует ветерок, рассказал по видеосвязи из Анадыря глава избирательной комиссии автономного округа Николай Гончаров. "Все избирательные участки на Чукотке открылись в установленное время", - доложил он.

По его словам, в дни голосования в регионе пройдут не только выборы депутатов Госдумы, законодательного собрания округа, местные выборы, но и иные мероприятия. В том числе - выставки декоративно-прикладного искусства, выступления национальных ансамблей, а национальный музей откроет экспозицию, посвященную выборам на Чукотке в разное время.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала коллегам успешной работы и поблагодарила их за усилия по подготовке выборов. А затем закрыла заседание, посоветовав всем присутствующим "хорошенько отдохнуть перед этим трехдневным марафоном". "У нас такой возможности не будет", - сказала она.

Напомним, 17-19 сентября в России проходит более четырех тысяч избирательных кампаний. Помимо депутатов Госдумы, жители девяти регионов выбирают губернаторов, а 39-ти - новых составов законодательных собраний. Всего по итогам 4,4 выборов будет замещено более 31 тысячи мандатов и выборных должностей.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Чукотский АО Единый день голосования-2021

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