"Дальневосточный квартал" поможет снизить цены на квартиры

В Приморье предварительно определен участок площадью 430 гектаров для реализации проекта "Дальневосточный квартал", еще 383 гектара предварительно подобраны для будущего города-спутника Владивостока, который также планируется застраивать по этому механизму. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство строительства региона.

Масштабная стройка планируется в Надеждинском районе Приморья. Эта территория находится относительно недалеко от столицы региона, на севере граничит с Уссурийском, на востоке - с Артемом, который раньше часто называли городом-спутником Владивостока. Определена площадка для "Дальневосточного квартала" и в Хабаровске: жилье (около 450 тысяч квадратных метров) будут строить на месте аэродрома ДОСААФ. Как сообщается на сайте "дв-кварталы.рф", подходящие под застройку территории найдены в Чите, Улан-Удэ, Биробиджане, Магадане, Южно-Сахалинске. Всего в рамках этой программы предполагается 2,14 млн квадратных метров жилья.

"Дальневосточный квартал" - новый проект комплексной застройки городов Дальнего Востока жильем. Предполагается, что застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, предоставят статус резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима. Сейчас в федеральных министерствах идет разработка необходимой нормативной базы. Ожидается, что стоимость квадратного метра благодаря льготам снизится на 10-15% от сложившейся в регионе.

Соглашение о строительстве подписали на недавно прошедшем Восточном экономическом форуме министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Площадь застройки тогда определили в 925 гектаров, возвести на них собираются почти три миллиона квадратных метров жилья.

Со временем здесь должно поселиться 300 тысяч человек. Спутник будет объединен с Артемом и Владивостоком в агломерацию, благодаря чему на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

На стоимость жилья влияет нехватка земельных участков, отсутствие на них инфраструктуры, высокая стоимость стройматериалов, отмечал на Восточном экономическом форуме первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. "Дальневосточный квартал" - один из инструментов, который поможет справиться с этими вызовами, это коллаборация всех возможных механизмов в одном проекте, сказал он.

При этом основная задача - снижение стоимости жилья, подчеркнул он. "Если мы за счет средств налогоплательщиков предоставляем бесплатно инфраструктуру и землю, мы имеем право претендовать на то, чтобы на эти 10% ниже рынка у нас стоило жилье", - сказал он. Предполагается организовать аукционы на понижение - право застраивать территорию получит застройщик, который обязуется продавать квадратные метры по самой низкой цене. А чтобы квартиры по демпинговым ценам не скупили перекупщики, чтобы позже выставить их на продажу, уже по рыночной цене, предполагается организовать очередь на покупку этого жилья среди дальневосточников через единый информационный портал, рассказал первый замминистра. Также часть квартир будет передана на социальные нужды.

Идея объединения Владивостока и Артема обсуждалась примерно сорок лет назад, но так и не была реализована, отмечает руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук Александр Латкин. Сложно осуществима она и сейчас, ведь нужно не только построить дома, но и найти тех, кто в них будет жить, а также обеспечить им рабочие места.

Край с 1990-х годов теряет население, и сейчас в регионе живет менее двух миллионов человек. В других дальневосточных субъектах - еще меньше: чуть более 300 тысяч живет на Камчатке, меньше 150 тысяч - в Магаданской области, 50 тысяч человек - в Чукотском автономном округе.

"Люди приедут, только если раздавать им квартиры, а это вызовет негодование местного населения. Но ничего подобного, конечно, не будет. Люди едут туда, где комфортно жить, где удобно в бытовом и социальном плане, где есть высокооплачиваемая работа. К тому же зачем создавать новые города, если можно расширить имеющиеся? Такие, например, как Артем или поселок Новый. Там есть необходимые коммуникации, железнодорожная станция, рядом находится трасса", - считает Латкин.

Масштабное жилищное строительство в рамках "Дальневосточного квартала" может стать точкой экономического роста в регионе

В то же время само масштабное жилищное строительство в рамках "Дальневосточного квартала" может стать точкой экономического роста в регионе, считают эксперты. Дальневосточный квартал - это очень хороший ход правительства, так как строительная отрасль моментально оживляет все отрасли экономики, создавая массу рабочих мест, считает кандидат экономических наук, эксперт школы финансов "Семейный капиталъ" Александр Чеметов. Кроме того, это уход от точечной застройки, увеличение качественного предложения на рынке недвижимости, что само по себе снижает стоимость жилья и повышает уровень жизни населения.