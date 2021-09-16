Хабаровск встал в километровых пробках из-за ямы на магистрали

Сложную задачу предстоит решить властям Хабаровска. На улице Павла Морозова - одной из главных магистралей, соединяющих южную часть города с центральной, начало проваливаться дорожное полотно. Заделать яму оказалось не так просто, как думали изначально.

Асфальт в районе жилого комплекса "Парус" после наводнения 2013-го проседает ежегодно. И каждый раз одну-две полосы перегораживают для движения, латая повреждения. Вот и в нынешнем году ситуация повторилась. Дорожники отреагировали быстро: привычно подсыпали щебень, заасфальтировали участок, однако через несколько дней провал стал шире и глубже.

Тут пришлось призадуматься. Движение на трассе - в преддверии 1 сентября - в обоих направлениях ограничили на шесть дней. Автомобилистам предложили объезд по прилегающим улицам, однако после волны возмущения из-за транспортного коллапса трассу привели в порядок за два дня.

Но спокойствие длилось недолго. Дорога снова начала проваливаться! Экстренно собранная комиссия пришла к выводу, что поднявшиеся воды Амура, вдоль которого проходит магистраль, подмыли основание канализационного коллектора. Его построили здесь в 1973 году и впоследствии закатали под дорогу, еще не зная, что он будет постоянно подвергаться разрушительному воздействию грунтовых вод. Сейчас сооружение лишилось размытого водой основания и провисло. Вместе с коллектором "провисает" и дорога, провалов и просадок полотна не удастся избежать и в будущем. Подсыпка щебня на "падающих" участках не приносит желаемого результата. Незначительные просадки основания (пять-десять сантиметров) происходят на дороге каждые два-три часа, а каждые 12 фиксируются воронки диаметром 70-80 сантиметров и глубиной до 50-ти.

Выход - вынести коллектор за пределы дороги. Работы могут занять до восьми месяцев

- Выход один - вынести коллектор за пределы дороги. Сейчас прорабатываются варианты проектного решения. Идет поиск подрядчиков для выполнения таких работ, ведется технико-экономическое обоснование их проведения, изучаются возможности применения этого метода на конкретном участке дороги, - рассказал Анатолий Догонашев, начальник производственно-технического отдела МУП "Водоканал".

Однако прежде всего нужно дождаться снижения уровня Амура. Работы могут занять шесть-восемь месяцев. А пока для автомобилистов организовали объезд вдоль одного из домов по улице Павла Морозова. Он малопригоден для столь плотного трафика, поэтому на трассе образуются огромные пробки. Альтернативного варианта власти пока предложить не могут.

Тем временем воронка диаметром четыре метра и глубиной 1,5 образовалась на том же участке дороги - но на другой полосе. Кубометры щебня, которые ежедневно "вливают" в провал, помогают мало. В такой ситуации речь может идти о полном закрытии трассы на данном участке, что грозит городу масштабным транспортным коллапсом.

Между тем

По мнению некоторых экспертов, проблема должна решаться на федеральном уровне, так как она спровоцирована чрезвычайной ситуацией - подъемом уровня воды в Амуре. На участке требуются трудоемкие и затратные работы, которые позволят открыть движение раньше, чем через восемь месяцев. Однако одному "Водоканалу" с ними не справиться.