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16.09.2021 15:35
Рубрика: Власть

Кабмин направит свыше 4 млрд рублей пострадавшим от паводков в Забайкалье

Текст: Владимир Кузьмин

Забайкальский край получит от правительства еще свыше четырех миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим в этом году из-за паводков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Основная часть средств - 3,9 миллиарда - предусмотрена на новое жилье для граждан, которые его лишились, на капитальный ремонт поврежденных домов - 350 миллионов.

- Более 900 миллионов рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году, - добавил Мишустин.

Глава правительства попросил держать работу под пристальным контролем. "Важно, чтобы никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь", - указал он.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства ДФО Забайкальский край Паводки в России

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