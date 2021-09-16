Кабмин направит свыше 4 млрд рублей пострадавшим от паводков в Забайкалье

Забайкальский край получит от правительства еще свыше четырех миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим в этом году из-за паводков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Основная часть средств - 3,9 миллиарда - предусмотрена на новое жилье для граждан, которые его лишились, на капитальный ремонт поврежденных домов - 350 миллионов.

- Более 900 миллионов рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году, - добавил Мишустин.

Глава правительства попросил держать работу под пристальным контролем. "Важно, чтобы никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь", - указал он.