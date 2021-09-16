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16.09.2021 02:14

Особая профессия

Лучшие работники нефтепорта Козьмино получили грамоты и благодарности
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 212(8563)
Нефтяная промышленность - одна из важнейших составных российской экономики. Часть этой большой отрасли - нефтетранспортная сфера, в которой заняты сотни тысяч человек, обладающих серьезными знаниями и умениями. Одно из предприятий, обеспечивающих транспортировку "черного золота", - нефтепорт Козьмино в Приморском крае. Его сплоченная команда отмечает профессиональный праздник в 12-й раз.
В порту Козьмино наградили лучших работников предприятия. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино" В порту Козьмино наградили лучших работников предприятия. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино"
В порту Козьмино наградили лучших работников предприятия. Фото: ООО "Транснефть - Порт Козьмино"

Современный и высокотехнологичный терминал, расположившийся на берегу Японского моря, является конечным пунктом самой протяженной нефтяной магистрали страны "Восточная Сибирь - Тихий океан". Недавно порт отметил очередное производственное достижение - объем отгрузки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил 300 миллионов тонн с начала запуска терминала в 2009 году. Как подчеркивают в компании, за высокими производственными показателями стоят сотрудники.

В Козьмино трудится коллектив настоящих профессионалов: инженеры, энергетики, экологи, диспетчеры, механики, строители, лаборанты. Специалисты задействованы в сложном производственном процессе. Их работа связана с обслуживанием оборудования, обеспечением бесперебойного процесса отгрузки, учетом качества и количества отправляемой на экспорт нефти. Кроме того, в порту ведется планомерная модернизация и реконструкция объектов.

Впрочем, портовикам к ответственности и трудностям не привыкать: все графики они выдерживают четко. И руководство это ценит: на предприятии по-особому относятся к работникам. Труд каждого важен и оценивается по достоинству. В свою очередь сотрудники демонстрируют высокие результаты в работе и активно участвуют в общественной жизни коллектива.

Недавно порт отметил производственное достижение - объем отгрузки нефти в страны АТР превысил 300 миллионов тонн с начала запуска терминала в 2009 году. За высокими производственными показателями стоят сотрудники

В День нефтяника в порту чествовали лучших работников предприятия. На торжественном мероприятии генеральный директор ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Валерий Гайфуллин вручил отличившимся ведомственные и корпоративные награды. Почетные грамоты и благодарности министерства энергетики РФ получили главный инженер Константин Зайцев и начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля Андрей Соколов. Сотрудников, показавших отличные трудовые результаты за последний год, отметили почетными грамотами и благодарностями ПАО "Транснефть". Фотопортреты десяти лучших работников размещены на доске почета ООО "Транснефть - Порт Козьмино".

- Приятно, что сегодня, в профессиональный праздник, высоко оценили наш труд. Это большая честь. В нынешнем году исполнилось уже 12 лет, как я в компании. За это время были и трудности, и успехи. Мы выдержали: создали объекты с нуля, запустили порт и работаем, у нас мощная профессиональная команда. Коллегам желаю новых трудовых побед, а нашему предприятию - безаварийной работы, - говорит Татьяна Полущенко, слесарь по КИПиА участка по эксплуатации средств автоматики и телемеханики нефтебазы.

Помимо этого работникам предприятия за многолетний и добросовестный труд вручили благодарности и почетные грамоты от губернатора Приморского края и глав Находкинского городского округа, Партизанского муниципального района.

- Для жителей Находки создаются новые рабочие места, профессии из этой сферы деятельности становятся все более популярными среди молодежи. Работа в структуре вашего предприятия считается престижной. Кроме того, нефтепорт Козьмино демонстрирует пример ответственного работодателя и налогоплательщика, реализует в регионе важные благотворительные проекты в области образования, медицины, культуры и спорта, - сказал, выступая на торжественной церемонии, заместитель главы администрации Находкинского городского округа Константин Сапрыкин.

Портовики действительно активно оказывают помощь социальным учреждениям в Находке и Партизанском муниципальном районе: приобретают инвентарь, мебель и оборудование, ведут строительные и ремонтные работы - все сложно перечислить. С начала своей деятельности компания направила на благотворительные цели более 188 миллионов рублей.

Один из главных аспектов работы компании - неукоснительное соблюдение норм природоохранного законодательства и промышленной безопасности. В порту применены современные технологии, гарантирующие безопасность экосистемы бухты и прилегающей территории.

Заместитель главы Партизанского муниципального района Виталий Сопатенко, поздравляя нефтяников, подчеркнул: "Важно, что жители района положительно оценивают работу нефтепорта Козьмино в области экологической безопасности на территории присутствия".

Кстати, в 2021 году очередной аудит соответствия международным требованиям деятельности подтвердил: нефтепорт Козьмино отвечает всем стандартам в области экологии, энергетики и охраны труда. А значит, впереди у предприятия - новые показатели отгруженного на экспорт сырья и годы стратегически важной для страны работы.

Справка

Морской терминал в Козьмино обеспечивает танкерные поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала работы нефтепорта в 2009 году и по итогам шести месяцев 2021 года среди импортеров-получателей: Китай - 56,2 процента, Япония - 17,8, Южная Корея - 9,2, США - 4,7, Таиланд - 2,7, Малайзия - 2,5, Филиппины - 2,5, Сингапур - 2,4, Новая Зеландия - 1,2, Тайвань - 0,4, Индонезия - 0,3, Перу - 0,1 процента.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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