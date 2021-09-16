На Камчатке вулкан Карымский дважды "выстрелил" пеплом

На Камчатском полуострове продолжает свою активность вулкан Карымский. В четверг исполин дважды выбросил пепел, сообщили в пресс-службае регионального главка МЧС.

Утром столб от извержения поднялся на высоту три километра над уровнем моря, а днем - на 1,5 километра. Сейчас пепловое облако ветром относит вглубь полуострова. На его пути населенных пунктов нет, о пеплопадах в поселках не сообщалось.

В МЧС отметили, что нынешнее извержение не представляет опасности для авиации, так как в районе исполина воздушные трассы не проходят. Туристических групп в окрестностях Карымского нет.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.