Суд отправил в колонию приморца, похитившего клетку с попугаями

Артемовский городской суд приговорил к реальному сроку заключению жителя Приморья, который ограбил зоомагазин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В декабре 2020 в полицию обратилась сотрудница магазина, которая рассказала, что злоумышленник похитил денежные средства и клетку с волнистыми попугаями. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего местного жителя, который признался в грабеже. Тогда полиция выяснила, что мужчина пил спиртное, а когда оно закончилось, и выяснилось, что денег на покупку нового нет, решил ограбить зоомагазин. Угрожая ножом, он похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями, которых хотел подарить своей девушке.

Ранее приморца привлекали к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 162 УК РФ "Разбой". Ближайшие пять лет он проведет в колонии строгого режима.